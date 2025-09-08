Силы обороны ежедневно защищают Украину, нанося оккупантам огромные потери. Защитники Украины отбросили врага в нескольких населенных пунктах Донецкой области, однако захватчики также имели успехи на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне продвинулись на Покровском и Купянском направлениях: карты и обзор фронта ISW

Что известно об обновлении карты DeepState?

Аналитики рассказали, что защитники Украины зачистили во Владимировке – поселке в Ольгинской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области Украины.

Ситуация возле Владимировки: смотрите на карте

Также Силы обороны отбросили врага вблизи Разино – села Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области, и в Новоторецке – селе Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области.

Защитники отбросили врага: смотрите на карте

Кроме этого, украинские воины отбросили противника вблизи Золотого Колодезя – села Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

Ситуация возле Золотого Колодца: смотрите на карте

В DeepState также рассказали, что оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Продвижение врага: смотрите на карте

Последние новости о ситуации на передовой: что известно?