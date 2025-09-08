ЗСУ відкинули ворога на Донеччині: у DeepState оновили мапу
- Захисники України відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку, та Золотому Колодязі на Донеччині.
- Окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Сили оборони щодня боронять Україну, завдаючи окупантам величезних втрат. Захисники України відкинули ворога в кількох населених пунктах Донеччини, проте загарбники також мали успіхи на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
Що відомо про оновлення мапи DeepState?
Аналітики розповіли, що захисники України зачистили у Володимирівці – селищі в Ольгинській селищній громаді Волноваського району Донецької області України.
Також Сили оборони відкинули ворога поблизу Разіного – села Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області, та у Новоторецьку – селі Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.
Крім цього, українські воїни відкинули противника поблизу Золотого Колодязя – села Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.
У DeepState також розповіли, що окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Останні новини про ситуацію на передовій: що відомо?
До слова, за даними Генштабу, від початку доби 7 вересня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Окупанти атакували на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Раніше у DeepState розповідали про просування противника біля 4 сіл на Дніпропетровщині. Ворог продовжує розвивати наступальні дії у цьому регіоні.
За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися поблизу Тернового, Січневого, Соснівки та у Вороному на Дніпропетровщині.