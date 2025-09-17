В приложении Резерв+ появилась новая отметка. Она показывается в аккаунте некоторых пользователей. В Министерстве обороны рассказали об обновлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Что означает новая отметка в приложении Резерв+?

Недавно пользователи Резерв+ заметили отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Такая надпись появилась у некоторых военнообязанных после обновления, которое состоялось 13 сентября.

Как объясняют разработчики приложения, отметка показывает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы. Однако те граждане, в документах которых есть такая надпись, не должны делать никаких дополнительных действий. ТЦК и СП не будут за это штрафовать мужчин.

Стоит отметить! Базовая общая военная подготовка – это обязательная программа военной подготовки для студентов высших учебных заведений. Она имеет целью улучшить военные компетенции у молодежи и повысить готовность защищать государство. Практическую часть проходят мужчины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины могут присоединиться добровольно.

Какие услуги добавили в приложение Резерв+?