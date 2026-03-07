Было несколько волн, – Братчук сообщил, что пытались поразить россияне ночью

О массированности атаки в ночь на 7 марта могут свидетельствовать цифры сбития российских воздушных целей. Только Военно-морские силы этой ночью поразили 40 беспилотников, это без учета действий мобильных огневых групп.

Сбитых было очень много не только в море, но и непосредственно перед берегом. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, во время обстрела 7 марта были попадания в различные объекты.

Куда именно целился враг в Одесской области?

Неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура, промышленные объекты. Именно эти локации чаще всего атакует враг в Одессе и области. Последствия новых попаданий уже устранили. Самое главное, и это свидетельствует о работе средств противовоздушной обороны, что нет пострадавших и погибших.

Массированная атака была громкой, продолжалась в несколько волн. Сейчас враг выбрал тактику, которая заключается в том, чтобы в течение дня несколько раз запускать "Шахеды" как элемент давления, раздражения населения,

– пояснил Сергей Братчук.

Доразведка, аэроразведка очень активно работают. Очевидно, что враг потенциально готовится к использованию ракет. В течение недели уже были ракетные обстрелы, баллистика летела с территории временно оккупированного Крыма.

Очевидно, что враг готовит массированные атаки, в течение суток Силы ПВО вынуждены по несколько отрабатывать, выезжать на позиции. Это вносит коррективы в работу экономики, враг это понимает и пытается использовать. Но очередной массированный обстрел Украина отбила максимально насколько это было возможно.

Что известно об ударах по Одесской области?