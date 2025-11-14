Обломки российского "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве

В ночь на 14 ноября россияне нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы. Также от вражеских ракет пострадало посольство Азербайджана в Киеве.

Владимир Зеленский сообщил, что россияне этой ночью обстреливали Киевскую, Харьковскую и Одесскую, однако больше всего пострадал Киев. Об этом пишет 24 Канал.

Что известно о повреждении посольства Азербайджана в Киеве?

Ночью 14 ноября россияне снова обстреляли Киев – 9 из 10 районов столицы получили повреждения. В Шевченковском районе обломки ракеты "Искандер" разбили здание посольства Азербайджана. В результате удара пострадала стена дипломатического учреждения, а рядом были зафиксированы разрушения территории. Также вражеский обстрел повредил сквер имени Гейдара Алиева, который расположен вблизи посольства.

Специально просчитана атака, чтобы как можно больше нанести ущерб людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана,

– сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что основным направлением ударов 14 ноября стал Киев, однако пострадали также Киевщина, Харьковщина и Одесская область. Президент призвал международных партнеров усилить санкции на России и поддержать усиление украинской ПВО.



Повреждение сквера имени Гейдара Алиева / Фото "РБК-Украина"



Разрушения вблизи посольства Азербайджана / Фото "РБК-Украина"



Разрушения вблизи посольства Азербайджана / Фото "РБК-Украина"

Какие еще дипломатические здания повредила Россия?