Уламки російського "Іскандеру" пошкодили посольство Азербайджану в Києві

У ніч проти 14 листопада росіяни завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі столиці. Також від ворожих ракет постраждало посольство Азербайджану в Києві.

Володимир Зеленський повідомив, що росіяни цієї ночі обстрілювали Київщину, Харківщину та Одещину, однак найбільше постраждав Київ. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Ворожий обстріл Києва: зросла кількість жертв і постраждалих, серед них – діти

Що відомо про пошкодження посольства Азербайджану в Києві?

Вночі 14 листопада росіяни знову обстріляли Київ – 9 з 10 районів столиці зазнали пошкоджень. У Шевченківському районі уламки ракети "Іскандер" розтрощили будівлю посольства Азербайджану. Внаслідок удару постраждала стіна дипломатичної установи, а поруч були зафіксовані руйнування території. Також ворожий обстріл пошкодив сквер імені Гейдара Алієва, який розташований поблизу посольства.

Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше завдати шкоди людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану,

– повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що основним напрямком ударів 14 листопада став Київ, однак постраждали також Київщина, Харківщина та Одещина. Президент закликав міжнародних партнерів посилити санкції на Росії та підтримати посилення української ППО.



Пошкодження скверу імені Гейдара Алієва / Фото "РБК-Україна"



Руйнування поблизу посольства Азербайджану / Фото "РБК-Україна"



Руйнування поблизу посольства Азербайджану / Фото "РБК-Україна"

Які ще дипломатичні будівлі пошкодила Росія?