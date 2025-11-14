Взрывы, пожары и обломки: полиция показала первые минуты после массированного обстрела Киева
- 14 ноября Киев подвергся массированному обстрелу российскими ракетами и беспилотниками, в результате атаки есть погибшие и травмированные.
- Под вражеским огнем оказались Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы Киева.
В ночь на 14 ноября российские войска массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате циничного вражеского удара по гражданскому населению есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Какие последствия удара по Киеву?
В результате обстрела почти в каждом районе столицы есть разрушенные и разбитые жилые дома и нежилые помещения.
По словам Алексея Билошицкого, патрульные всю ночь работали на местах ударов: эвакуировали раненых в кареты скорой, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.
Сейчас ликвидация последствий атаки продолжается.
Помните: мы имеем дело с подлым и циничным врагом, который сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру и человеческие жизни. Поэтому ваша безопасность – превыше всего,
– подчеркнул Белошицкий.
Правоохранители показали первые минут после обстрела Киева: смотрите видео
Массированная атака по Украине: что известно
По словам Воздушных сил ВСУ, Россия запустила во время атаки 449 воздушных целей, среди которых 19 ракет и 430 дронов. Этой ночью ПВО обезвредила 419 вражеских целей.
Под атакой оказался не только Киев. В Одесской области в результате удара пострадали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры: на них вспыхнули пожары.
В Черкасской области атака повредила около 30 домов. Там выбиты окна, повреждены машины. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.