Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Какие последствия удара по Киеву?

В результате обстрела почти в каждом районе столицы есть разрушенные и разбитые жилые дома и нежилые помещения.

Под вражеским огнем оказались Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы Киева.

По словам Алексея Билошицкого, патрульные всю ночь работали на местах ударов: эвакуировали раненых в кареты скорой, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.

Сейчас ликвидация последствий атаки продолжается.

Помните: мы имеем дело с подлым и циничным врагом, который сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру и человеческие жизни. Поэтому ваша безопасность – превыше всего,

– подчеркнул Белошицкий.

