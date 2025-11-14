Вибухи, пожежі та уламки: поліція показала перші хвилини після масованого обстрілу Києва
- 14 листопада Київ зазнав масованого обстрілу російськими ракетами та безпілотниками, внаслідок атаки є загиблі та травмовані.
- Під ворожим вогнем опинилися Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони Києва.
В ніч на 14 листопада російські війська масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок цинічного ворожого удару по цивільному населенню є загиблі та травмовані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Які наслідки удару по Києву?
Внаслідок обстрілу майже в кожному районі столиці є зруйновані та розтрощені житлові будинки та нежитлові приміщення.
За словами Олексія Білошицького, патрульні всю ніч працювали на місцях ударів: евакуйовували поранених до карет швидкої, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та допомагали людям дістатися укриттів.
Наразі ліквідація наслідків атаки триває.
Пам'ятайте: ми маємо справу з підлим і цинічним ворогом, який свідомо нищить цивільну інфраструктуру та людські життя. Тож ваша безпека – понад усе,
– наголосив Білошицький.
Правоохоронці показали перші хвилин після обстрілу Києва: дивіться відео
Масована атака по Україні: що відомо
За словами Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила під час атаки 449 повітряних цілей, серед яких 19 ракет і 430 дронів. Цієї ночі ППО знешкодила 419 ворожих цілей.
Під атакою опинився не лише Київ. В Одеській області внаслідок удару постраждали об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури: на них спалахнули пожежі.
На Черкащині атака пошкодила близько 30 будинків. Там вибиті вікна, понівчені машини. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.