Вибухи, пожежі та уламки: поліція показала перші хвилини після масованого обстрілу Києва

В ніч на 14 листопада російські війська масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок цинічного ворожого удару по цивільному населенню є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Які наслідки удару по Києву?

Внаслідок обстрілу майже в кожному районі столиці є зруйновані та розтрощені житлові будинки та нежитлові приміщення.

Під ворожим вогнем опинилися Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони Києва.

За словами Олексія Білошицького, патрульні всю ніч працювали на місцях ударів: евакуйовували поранених до карет швидкої, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та допомагали людям дістатися укриттів.

Наразі ліквідація наслідків атаки триває.

Пам'ятайте: ми маємо справу з підлим і цинічним ворогом, який свідомо нищить цивільну інфраструктуру та людські життя. Тож ваша безпека – понад усе,

– наголосив Білошицький.

Правоохоронці показали перші хвилин після обстрілу Києва: дивіться відео

