В Киеве под завалами могут быть люди
- В результате ударов по Киеву есть разрушения и погибшие.
- Под завалами в одном из районов столицы могут быть люди.
Ночью и утром 25 ноября россияне в очередной раз атаковали Киев. В результате ударов по столице дронами и ракетами есть разрушения, известно о погибших.
Кроме того, под завалами одного из нежилых помещений могут быть люди. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Какие последствия вражеской атаки?
Страна-агрессор продолжает терроризировать мирные города Украины. Под прицелом врага 25 числа был в том числе и Святошинский район Киева.
Там зафиксировали разрушения в нежилом помещении.
По предварительной информации, под завалами могут быть люди,
– сообщил Виталий Кличко.
Он также добавил, что на место попадания направляются экстренные службы.
Что известно об обстреле Киева?
Около часа ночи Воздушные силы сообщили о скоростной воздушной цели над Черниговщиной, которая двигалась в направлении Киева. Почти сразу мэр Виталий Кличко проинформировал о взрывах в столице, где работали силы ПВО.
Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко подтвердил наличие в воздухе вражеских "Шахедов" и крылатых ракет, а также угрозу пусков баллистики и "Кинжалов".
Утром 25 ноября атака на Киев продолжилась. Воздушные силы предупреждали о новых крылатых ракетах и "Кинжалах", запущенных Россией. Жители столицы слышали несколько мощных взрывов после 07:00.
В Печерском районе ракета попала в 22-этажный дом, что привело к разрушениям и пожару. В Днепровском районе произошел удар по 9-этажке, где погибли люди, пятеро пострадали, еще 17 спасли.