Новини України У Києві під завалами можуть бути люди
25 листопада, 08:21
2

У Києві під завалами можуть бути люди

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Внаслідок ударів по Києву є руйнування та загиблі.
  • Під завалами в одному з районів столиці можуть бути люди.

Вночі та вранці 25 листопада росіяни вкотре атакували Київ. Внаслідок ударів по столиці дронами й ракетами є руйнування, відомо про загиблих.

Окрім того, під завалами одного з нежитлових приміщень можуть бути люди. Про це інформує 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Які наслідки ворожої атаки?

Країна-агресорка продовжує тероризувати мирні міста України. Під прицілом ворога 25 числа був зокрема й Святошинський район Києва.

Там зафіксували руйнування в нежитловому приміщенні.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди,
– повідомив Віталій Кличко.

Він також додав, що на місце влучання прямують екстрені служби.

Що відомо про обстріл Києва?

  • Близько першої ночі Повітряні сили повідомили про швидкісну повітряну ціль над Чернігівщиною, що рухалася в напрямку Києва. Майже одразу мер Віталій Кличко поінформував про вибухи у столиці, де працювали сили ППО.

  • Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підтвердив наявність у повітрі ворожих "Шахедів" і крилатих ракет, а також загрозу пусків балістики та "Кинджалів".

  • Зранку 25 листопада атака на Київ продовжилася. Повітряні сили попереджали про нові крилаті ракети та "Кинджали", запущені Росією. Жителі столиці чули кілька потужних вибухів після 07:00. 

  • У Печерському районі ракета влучила у 22-поверховий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. У Дніпровському районі стався удар по 9-поверхівці, де загинули люди, п'ятеро постраждали, ще 17 урятували. 