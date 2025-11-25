У Києві під завалами можуть бути люди

Вночі та вранці 25 листопада росіяни вкотре атакували Київ. Внаслідок ударів по столиці дронами й ракетами є руйнування, відомо про загиблих.

Окрім того, під завалами одного з нежитлових приміщень можуть бути люди. Про це інформує 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Які наслідки ворожої атаки?

Країна-агресорка продовжує тероризувати мирні міста України. Під прицілом ворога 25 числа був зокрема й Святошинський район Києва.

Там зафіксували руйнування в нежитловому приміщенні.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди,

– повідомив Віталій Кличко.

Він також додав, що на місце влучання прямують екстрені служби.

Що відомо про обстріл Києва?