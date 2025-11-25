У Києві під завалами можуть бути люди
- Внаслідок ударів по Києву є руйнування та загиблі.
- Під завалами в одному з районів столиці можуть бути люди.
Вночі та вранці 25 листопада росіяни вкотре атакували Київ. Внаслідок ударів по столиці дронами й ракетами є руйнування, відомо про загиблих.
Окрім того, під завалами одного з нежитлових приміщень можуть бути люди. Про це інформує 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Які наслідки ворожої атаки?
Країна-агресорка продовжує тероризувати мирні міста України. Під прицілом ворога 25 числа був зокрема й Святошинський район Києва.
Там зафіксували руйнування в нежитловому приміщенні.
За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди,
– повідомив Віталій Кличко.
Він також додав, що на місце влучання прямують екстрені служби.
Що відомо про обстріл Києва?
Близько першої ночі Повітряні сили повідомили про швидкісну повітряну ціль над Чернігівщиною, що рухалася в напрямку Києва. Майже одразу мер Віталій Кличко поінформував про вибухи у столиці, де працювали сили ППО.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підтвердив наявність у повітрі ворожих "Шахедів" і крилатих ракет, а також загрозу пусків балістики та "Кинджалів".
Зранку 25 листопада атака на Київ продовжилася. Повітряні сили попереджали про нові крилаті ракети та "Кинджали", запущені Росією. Жителі столиці чули кілька потужних вибухів після 07:00.
У Печерському районі ракета влучила у 22-поверховий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. У Дніпровському районі стався удар по 9-поверхівці, де загинули люди, п'ятеро постраждали, ще 17 урятували.