Во время массированной комбинированной атаки по Киеву российская армия применила больше реактивных дронов и большое количество ракет, две из которых попали в жилой дом. В общем 5 ракет и почти 30 дронов были прямым попаданием.

Несколько месяцев назад россияне вышли на режим производства – 175 "Шахедов" за день. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что цель врага – 200 дронов в сутки.

Что изменилось во время нового обстрела?

К сожалению, с дронами у врага нет никаких проблем. Относительно ракетной составляющей, то впервые Россия начала не только тратить свой арсенал, но и наращивать. Это касается ракет "Калибр", Х-101, "Кинжалов", которые являются основными средствами нападения.

Почему они смогли это сделать? Ответ очень прост – благодаря Китаю. Пекин поставляет электронику, причем хочет не только доставлять ее из других стран в Россию, но и постепенно подсадить россиян на китайские компоненты,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Относительно тактики, то мы видим больше применения именно дронов с реактивным двигателем. Их очень трудно подавлять нашим мобильным огневым группам, поэтому нужно применять те средства поражения, которые больше подходят к крылатым ракетам. Например, системы С-200, С-300, "Бук".

Россияне осуществили такой мощный удар, потому что их летнее наступление провалилось. Переговоры пока остаются в состоянии неопределенности. Поэтому в течение осени оккупанты попытаются исправить ошибки. К сожалению, украинцам стоит готовиться к атакам, потому что агрессор будет продолжать свой террор.

Россияне совершенствуют атаки

Россия использовала время для накопления и создания альтернативных площадок запуска. Например, для “Шахедов” уже есть около 13 площадок. Также россияне активно переоборудуют "пикапы", закупили грузовики, чтобы запускать свое оружие.

Украина замечает определенные сдвиги по противовоздушной обороне, но вопросы логистики, скорости поставок остаются очень важным. К сожалению, не все, что нам необходимо, – быстро появляется на фронте.

Однако, стоит еще раз поблагодарить Воздушным Силам, потому что они обезвредили 94% из всех БпЛА и 87% ракетного вооружения. К сожалению, попадания также были и они очень болезненные. Главная причина – недостаток соответствующих средств защиты.

Обстрел Киева 28 августа: главное