Під час масованої комбінованої атаки по Києву російська армія застосувала більше реактивних дронів та велику кількість ракет, дві з яких влучили у житловий будинок. Загалом 5 ракет і майже 30 дронів були прямим влучанням.

Кілька місяців тому росіяни вийшли на режим виробництва – 175 "Шахедів" за день. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що ціль ворога – 200 дронів за добу.

Що змінилося під час нового обстрілу?

На жаль, з дронами у ворога немає жодних проблем. Щодо ракетної складової, то вперше Росія почала не тільки витрачати свій арсенал, але й нарощувати. Це стосується ракет "Калібр", Х-101, "Кинджалів", які є основними засобами нападу.

Чому вони змогли це зробити? Відповідь дуже проста – завдяки Китаю. Пекін постачає електроніку, причому хоче не тільки доставляти її з інших країну у Росію, але й поступово підсадити росіян на китайські компоненти,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Щодо тактики, то ми бачимо більше застосування саме дронів із реактивним двигуном. Їх дуже важко подавлювати нашим мобільним вогневим групам, тому потрібно застосовувати ті засоби ураження, які більше підходять до крилатих ракет. Наприклад, системи С-200, С-300, "Бук".

Росіяни здійснили такий потужний удар, бо їхній літній наступ провалився. Перемовини поки залишаються у стані невизначення. Тому упродовж осені окупанти спробують виправити помилки. На жаль, українцям варто готуватися до атак, бо агресор продовжуватиме свій терор.

Росіяни удосконалюють атаки

Росія використала час для накопичення і створення альтернативних майданчиків запуску. Наприклад, для “Шахедів” уже є близько 13 майданчиків. Також росіяни активно переобладнують "пікапи", закупили вантажівки, щоб запускати свою зброю.

Україна помічає певні зрушення щодо протиповітряної оборони, але питання логістики, швидкості постачань залишаються дуже важливим. На жаль, не все, що нам необхідне, – швидко з'являється на фронті.

Однак, варто вкотре подякувати Повітряним Силам, бо вони знешкодили 94% з усіх БпЛА та 87% ракетного озброєння. На жаль, влучання також були й вони дуже болючі. Головна причина – нестача відповідних засобів захисту.

Обстріл Києва 28 серпня: головне