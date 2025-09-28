"Такая активная и веселая": киевляне несут цветы к разрушенному дому, где погибла 12-летняя Саша
- В результате российской атаки 28 сентября в Киеве погибла 12-летняя девочка Саша, ее мама сейчас находится в больнице.
- Киевляне приносят на место трагедии цветы и игрушки, а соседи поделились воспоминаниями о погибшей.
Ночью воскресенья, 28 сентября, российские военные массированно атаковали Украину, основным направлением удара стал Киев. Среди четырех погибших в столице – 12 летняя девочка Саша.
К месту трагедии люди несут цветы и игрушки. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Смотрите также Украина под массированным российским ударом: все, что известно о последствиях атаки
Что известно о погибшей в Киеве девочке?
По информации СМИ, больше всего ночью в Киеве пострадал дом, в котором погибла 12-летняя девушка. Ее мама сейчас находится в больнице, а спасатели продолжают разбирать завалы.
К месту трагедии люди уже несут цветы и игрушки. Соседка Людмила рассказала журналистам о жертве российского обстрела.
Просто в их квартиру (прилетело – 24 Канал)... Такой ребенок у них веселый – спортом, английским занимался. Такая активная. И в Канаде она была. Были за границей, приехали в школу. Очень замечательное дитя. Это просто шок,
– поделилась женщина.
Как выглядит разрушенный дом: смотрите видео
Что известно об атаке на Киев 28 сентября?
- По данным Воздушных сил ВСУ, Киев стал основным направлением вражеского удара ночью 28 сентября.
- В результате российского обстрела столицы ранены по меньшей мере 14 человек, еще 4 человека – погибли.
- Пожар возник в здании Института кардиологии, там погибли два человека – пациент и медсестра.
- Владимир Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким жертв. По словам президента, массированная атака длилась 12 часов и состоялась фактически в завершение недели Генассамблеи ООН.