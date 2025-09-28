"Така активна і весела": кияни несуть квіти до зруйнованого будинку, де загинула 12-річна Саша
- Унаслідок російської атаки 28 вересня в Києві загинула 12-річна дівчинка Саша, її мама наразі перебуває в лікарні.
- Кияни приносять на місце трагедії квіти та іграшки, а сусіди поділилися спогадами про загиблу.
Уночі неділі, 28 вересня, російські військові масовано атакували Україну, основним напрямком удару став Київ. Серед чотирьох загиблих у столиці – 12 річна дівчинка Саша.
До місця трагедії люди несуть квіти та іграшки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".
Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки
Що відомо про загиблу в Києві дівчинку?
За інформацією ЗМІ, найбільше вночі в Києві постраждав будинок, у якому загинула 12-річна дівчина. Її мама наразі перебуває в лікарні, а рятувальники продовжують розбирати завали.
До місця трагедії люди вже несуть квіти та іграшки. Сусідка Людмила розповіла журналістам про жертву російського обстрілу.
Просто в їхню квартиру (прилетіло – 24 Канал)… Така дитинка в них весела – спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя. Це просто шок,
– поділилася жінка.
Як виглядає зруйнований будинок: дивіться відео
Що відомо про атаку на Київ 28 вересня?
- За даними Повітряних сил ЗСУ, Київ став основним напрямком ворожого удару вночі 28 вересня.
- Унаслідок російського обстрілу столиці поранено щонайменше 14 осіб, ще 4 людини – загинули.
- Пожежа виникла в будівлі Інституту кардіології, там загинули двоє людей – пацієнт та медсестра.
- Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким жертв. За словами президента, масована атака тривала 12 годин і відбулася фактично на завершення тижня Генасамблеї ООН.