В СНБО сказали, что затрудняло работу ПВО во время массированного удара
- В ночь на 29 ноября враг атаковал Киев и область, применяя дроны и ракеты, что затрудняло работу ПВО из-за густого тумана.
- В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура, 37 человек пострадали, 15 госпитализированы, 2 погибли.
Враг в ночь на 29 ноября совершил массированную атаку на Киев и область, применив комбинированно БпЛА и ракеты. Работу украинского ПВО значительно усложнял густой туман.
В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет 24 Канал.
Смотрите также В Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах давление воды восстановлено
Что мешало силам ПВО уничтожать российские цели?
По словам Коваленко, украинские силы ПВО столкнулись с дополнительными трудностями при перехвате вражеских ракет и дронов. Работу ПВО осложняла ограниченная видимость и сложные погодные условия, в частности густой туман. Но несмотря на трудности, защитники действовали максимально эффективно, пытаясь минимизировать угрозу для населения.
Коваленко считает, что эта российская атака была показательной, ведь Кремль в очередной раз пытается давить на Украину, для получения выгодных для себя условий в дипломатических переговорах.
Это неизменная тактика с 2014 года,
– добавляет он.
В то же время украинские защитники продолжают наносить ответные удары по критически важным объектам врага. В частности морские дроны успешно уничтожили один из трех нефтеналивных причалов Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска, нанеся значительный урон инфраструктуре противника.
Куда били россияне этой ночью?
Вражеская атака в ночь на 29 ноября была преимущественно направлена на Киев и Киевскую область.
Уже в 00:43 глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях российской атаки на двух локациях – в Дарницком и Шевченковском районах Киева.
Впоследствии появилась информация о пожаре в частном доме в Соломенском районе столицы. По словам Кличко, в результате падения обломков произошло возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома в этом же районе.
В Святошинском районе произошло попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.
Известно о 37 человек, пострадавших в результате этой атаки. 15 из них госпитализированы, еще 2 погибли.