У РНБО сказали, що ускладнювало роботу ППО під час масованого удару
- В ніч на 29 листопада ворог атакував Київ та область, застосовуючи дрони і ракети, що ускладнювало роботу ППО через густий туман.
- Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, 37 осіб постраждали, 15 госпіталізовано, 2 загинуло.
Ворог в ніч на 29 листопада здійснив масовану атаку на Київ та область, застосувавши комбіновано БпЛА та ракети. Роботу українського ППО значно ускладнював густий туман.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише 24 Канал.
Що заважало силам ППО знищувати російські цілі?
За словами Коваленко, українські сили ППО зіштовхнулись із додатковими труднощами під час перехоплення ворожих ракет та дронів. Роботу ППО ускладнювала обмежена видимість та складні погодні умови, зокрема густий туман. Та попри труднощі оборонці діяли максимально ефективно, намагаючись мінімізувати загрозу для населення.
Коваленко вважає, що ця російська атака була показовою, адже Кремль вчергове намагається тиснути на Україну, задля отримання вигідних для себе умов у дипломатичних перемовинах.
Це незмінна тактика з 2014 року,
– додає він.
Водночас українські оборонці продовжують завдавати ударів у відповідь по критично важливих об'єктах ворога. Зокрема морські дрони успішно знищили один з трьох нафтоналивних причалів Каспійського трубопровідного консорціуму в районі Новоросійська, завдавши значних втрат інфраструктурі противника.
Куди гатили росіяни цієї ночі?
Ворожа атака в ніч на 29 листопада була переважно спрямована на Київ та Київську область.
Вже о 00:43 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах Києва.
Згодом з'явилась інформація про пожежу у приватному будинку в Солом'янському районі столиці. За словами Кличка, внаслідок падіння уламків сталося загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку у цьому ж районі.
У Святошинському районі сталося влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку.
Наразі відомо про 37 осіб, які постраждали внаслідок цієї атаки. 15 з них госпіталізовано, ще 2 загинуло.