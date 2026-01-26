Врачи 18 дней боролись за жизнь: в Киеве умер спасатель, который попал под повторный обстрел

В Киеве умер 36-летний пожарный Александр Зибров, который вместе с собратьями попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе столицы.

Трагическую новость сообщили в ГСЧС Украины.

Читайте также Погиб молодой парень: Россия запустила дроном по Одесской области

Что известно об Александре Зиброве?

Во время обстрела Александр Зибров получил тяжелые ранения: по словам коллег, он защищал людей несмотря на страшную опасность. Врачи боролись за жизнь пожарного 18 дней.

Склоняем головы в скорби и в этот черный день, разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах!

– написал председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.

По его словам, Зибров был смелым и отважным пожарным, любящим мужем и заботливым отцом.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Зиброва. Вечная память!

Напомним, в ночь на 9 января россияне осуществили массированный удар по Киеву. В результате обстрела в столице погибли четыре человека, а еще более 20 – получили ранения.

Россияне продолжают бить по Украине: последние новости