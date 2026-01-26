Укр Рус
Лікарі 18 днів боролися за життя: у Києві помер рятувальник, який потрапив під повторний обстріл
26 січня, 13:25
Лікарі 18 днів боролися за життя: у Києві помер рятувальник, який потрапив під повторний обстріл

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Києві помер 36-річний пожежник Олександр Зібров, який був важко поранений під час повторного обстрілу 9 січня.
  • Лікарі боролися за його життя 18 днів, але врятувати чоловіка не вдалося.

У Києві помер 36-річний пожежник Олександр Зібров, який разом із побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі столиці.

Трагічну новину повідомили в ДСНС України.

Що відомо про Олександра Зіброва?

Під час обстрілу Олександр Зібров зазнав важких поранень: за словами колег, він захищав людей попри страшну небезпеку. Лікарі боролися за життя пожежника 18 днів.

Схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день, розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра. Він назавжди залишиться у нашій пам'яті й наших серцях! 
– написав голова ДСНС України Андрій Даник.

За його словами, Зібров був сміливим і відважним вогнеборцем, люблячим чоловіком і турботливим батьком.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Зіброва. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, у ніч на 9 січня росіяни здійснили масований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в столиці загинули чотири людини, а ще понад 20 – зазнали поранень.

Росіяни продовжують бити по Україні: останні новини

  • В ніч на 26 січня ворог використав для атаки 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
     

  • Окупанти усю ніч тероризували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у Шевченківському районі міста пошкоджено житло – попередньо це близько 10 будинків (багатоповерхові та приватні).
     

  • Днем раніше під ударом росіян перебував Харків. Там пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль. Постраждала 80-річна жінка.