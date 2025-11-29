Бровары в Киевской области оказались под циничной атакой врага: какие последствия террора

Оккупанты на рассвете 29 ноября цинично атаковали Киевскую область. Бровары оказались под ударом вражеских БпЛА.

Пор это пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МВД.

Какие последствия атаки на Бровары?

По состоянию на половину 10 часов утра в городе зафиксировано несколько вражеских ударов.

В пресс-службе сообщили, что в результате атаки повреждены частные дома, машины и многоквартирную жилую застройку. На одном из мест спасатели ликвидировали масштабный пожар в многоэтажном доме. На другом – огонь охватил гаражный кооператив.

Все необходимые службы работают на локациях в Киевской области и ликвидируют последствия атаки.

По состоянию на 10:13 в области погиб 1 человек, еще 8 – ранены.

Чем Россия била по Украине 29 ноября?