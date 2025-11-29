Бровары в Киевской области оказались под циничной атакой врага: какие последствия террора
- Бровары, что на Киевщине, оказались под атакой вражеских БпЛА.
- В результате атаки повреждены частные дома, машины и многоквартирная застройка, а также возникли пожары.
Оккупанты на рассвете 29 ноября цинично атаковали Киевскую область. Бровары оказались под ударом вражеских БпЛА.
Пор это пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МВД.
Какие последствия атаки на Бровары?
По состоянию на половину 10 часов утра в городе зафиксировано несколько вражеских ударов.
В пресс-службе сообщили, что в результате атаки повреждены частные дома, машины и многоквартирную жилую застройку. На одном из мест спасатели ликвидировали масштабный пожар в многоэтажном доме. На другом – огонь охватил гаражный кооператив.
Все необходимые службы работают на локациях в Киевской области и ликвидируют последствия атаки.
По состоянию на 10:13 в области погиб 1 человек, еще 8 – ранены.
Чем Россия била по Украине 29 ноября?
В ночь на 29 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Враг для атаки применил ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Захватчики запустили 36 ракет и 596 БпЛА различных типов.
Основное направление удара – Киевщина.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.