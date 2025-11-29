Бровари на Київщині опинилися під цинічною атакою ворога: які наслідки терору

Окупанти вдосвіта 29 листопада цинічно атакували Київщину. Бровари опинилися під ударом ворожих БпЛА.

Пор це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МВС.

Дивіться також Росія знову атакувала енергетику: понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла

Які наслідки атаки на Бровари?

Станом на о пів на 10 годину ранку у місті зафіксовано кілька ворожих ударів.

В пресслужбі повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автівки та багатоквартирну житлову забудову. На одному із місць рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншому – вогонь охопив гаражний кооператив.

Усі необхідні служби працюють на локаціях в Київській області та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 10:13 в області загинула 1 людина, ще 8 – поранені.

Дивіться також Росія вгатила дронами, балістикою та крилатими ракетами: як рухалися ворожі цілі

Чим Росія била по Україні 29 листопада?