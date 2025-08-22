Константиновка в огне и без газа: с утра Россия повредила 21 многоэтажку
- В Константиновке с начала суток 22 августа повреждена 21 многоэтажка, частные дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод из-за российских обстрелов.
- В результате обстрелов прекратилось газоснабжение в городе, восстановление которого невозможно.
Россияне продолжают террор мирного населения Украины. В пятницу, 22 августа, Константиновка, что в Донецкой области, подверглась серии обстрелов.
Повреждены жилые дома, административные сооружения и газопровод. О последствиях атак пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.
Какие последствия обстрелов Константиновки?
По данным городских властей, с начала суток 22 августа российские войска обстреляли город Константиновка несколько раз. Атаки продолжались часами и привели к значительным разрушениям гражданской и критической инфраструктуры.
Повреждены 21 многоэтажка, частные дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод. Также пострадали 5 админзданий и торговый центр. Оккупанты били ударными FPV-дронами и авиабомбами ФАБ-250. В результате обстрелов один гражданский ранен.
Последствия ударов по Константиновке / Фото Константиновской МВА
Такие обстрелы свидетельствуют о непрерывном терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права,
– подчеркнул Горбунов.
В АО "Донецкоблгаз" добавили, что повреждена газораспределительная станция ООО "Оператор газотранспортных систем Украины". Из-за многочисленных повреждений давление в газовой сети упало, и газоснабжение по городу прекратилось.
"Учитывая опасную ситуацию, отсутствие гарантий безопасности работников и дефицит кадров, восстановление газоснабжения в Константиновке невозможно", – заявили в учреждении.
Что известно о последних атаках на Константиновку?
20 августа россияне атаковали рынок в Константиновке. Враг выпустил 8 ракет из РСЗО "Смерч". В результате удара есть погибшие и раненые. Также была повреждена гражданская инфраструктура, авто и линия электропередач.
18 августа в результате атаки погибли двое гражданских. Повреждены частные и многоквартирные дома, заведение питания и магазин.
2 августа российские войска разрушили три этажа административного здания горгаза в Константиновке. Кроме того, обстрелы повредили ремонтные мастерские.