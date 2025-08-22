Росіяни продовжують терор мирного населення України. У п'ятницю, 22 серпня, Костянтинівка, що на Донеччині, зазнала серії обстрілів.

Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та газопровід. Про наслідки атак пише 24 Канал з посиланням на начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.

Які наслідки обстрілів Костянтинівки?

За даними міської влади, з початку доби 22 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка кілька разів. Атаки тривали годинами і призвели до значних руйнувань цивільної та критичної інфраструктури.

Пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід. Також постраждали 5 адмінбудівель та торговий центр. Окупанти били ударними FPV-дронами та авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок обстрілів одного цивільного поранено.

Наслідки ударів по Костянтинівці / Фото Костянтинівської МВА

Такі обстріли свідчать про безперервний терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Горбунов.

В АТ "Донецькоблгаз" додали, що пошкоджена газорозподільна станція ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". Через численні пошкодження тиск у газовій мережі впав, і газопостачання по місту припинилося.

"Враховуючи небезпечну ситуацію, відсутність гарантій безпеки працівників та дефіцит кадрів, відновлення газопостачання у Костянтинівці є неможливим", – заявили в установі.

Що відомо про останні атаки на Костянтинівку?