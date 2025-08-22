Костянтинівка у вогні та без газу: від ранку Росія пошкодила 21 багатоповерхівку
- У Костянтинівці з початку доби 22 серпня пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід через російські обстріли.
- Внаслідок обстрілів припинилося газопостачання в місті, відновлення якого є неможливим.
Росіяни продовжують терор мирного населення України. У п'ятницю, 22 серпня, Костянтинівка, що на Донеччині, зазнала серії обстрілів.
Пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та газопровід. Про наслідки атак пише 24 Канал з посиланням на начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.
Які наслідки обстрілів Костянтинівки?
За даними міської влади, з початку доби 22 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка кілька разів. Атаки тривали годинами і призвели до значних руйнувань цивільної та критичної інфраструктури.
Пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватні будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід. Також постраждали 5 адмінбудівель та торговий центр. Окупанти били ударними FPV-дронами та авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок обстрілів одного цивільного поранено.
Наслідки ударів по Костянтинівці / Фото Костянтинівської МВА
Такі обстріли свідчать про безперервний терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права,
– наголосив Горбунов.
В АТ "Донецькоблгаз" додали, що пошкоджена газорозподільна станція ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". Через численні пошкодження тиск у газовій мережі впав, і газопостачання по місту припинилося.
"Враховуючи небезпечну ситуацію, відсутність гарантій безпеки працівників та дефіцит кадрів, відновлення газопостачання у Костянтинівці є неможливим", – заявили в установі.
Що відомо про останні атаки на Костянтинівку?
20 серпня росіяни атакували ринок у Костянтинівці. Ворог випустив 8 ракет з РСЗВ "Смерч". Внаслідок удару є загиблі та поранені. Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру, авто і лінію електропередач.
18 серпня внаслідок атаки загинули двоє цивільних. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад харчування та магазин.
2 серпня російські війська зруйнували три поверхи адміністративної будівлі міськгазу в Костянтинівці. Крім того, обстріли пошкодили ремонтні майстерні.