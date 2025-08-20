Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Дивіться також Покровськ і Мирноград майже в оточенні, – Кротевич емоційно звернувся до Зеленського

Що відомо про обстріл Костянтинівки?

Під час обстрілу місцевого ринку в Костянтинівці ворог пошкодив 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамницю, 2 автівки та лінію електропередач.

Унаслідок свідомого ракетного обстрілу ринку загинули щонайменше три людини, а чотири жителя поранені. Травми, несумісні з життям дістали 40-річна та 69-річна жінки та чоловік 32-років. У поранених цивільних діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних,

– зазначив начальник ОВА Філашкін.

В обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину. Проти цивільних росіяни застосували РСЗВ "Смерч", влучивши по житловому сектору.