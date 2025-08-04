Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що російський диктатор досі хоче окупувати усю Донеччину. Це одне з його пріоритетних завдань. А Часів Яр та Костянтинівка – складові цього плану.

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Що відомо про бої на Донеччині?

Як наголосив Тимочко, Сили оборони України вже давно спростували інформацію, що ворог буцімто захопив Часів Яр. Окупанти знову займалися "флаговтиком" на території, яку не контролюють. Відповідно вони були знищені.

Бої за Часів Яр тривають вже щонайменше півтора року. Весь час противник звітує, що нібито "зайняв" Часів Яр. Говорить про якісь вулиці, але потім виявляється, що їх там взагалі не було. І це ще я не кажу про район оборон Часового Яру, який в рази більший, ніж сам населений пункт,

– сказав Тимочко.

Зрозуміло, що з кожним днем руйнувань у місті стає все більше. Тому доводить переробляти фортифікації або переміщатися. Це ускладнює оборону міста.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться карту бойових дій

Російські окупанти вже давно розглядали Часів Яр та Костянтинівку, до якої вони ще не дійшли, як плацдарм для наступу на Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Натомість Сили оборони України вже тривалий час стримують ворога на цій ділянці фронту.

Донецька область зараз є пріоритетною для противника. Путін хоче прославитися як "великий полководець" і показати, що російська армія може захоплювати області. Хоча насправді вони по кілька місяців б'ються під селом, де є кілька хат. Є питання, скільки часу російська армія буде готова йти в атаки і гинути. Наразі інтенсивність боїв приблизно така ж сама, як і минулого року,

– зазначив Тимочко.

При цьому Росії не вдається швидко просуватися вперед. Ворог поступово сточує свій наступальний потенціал у таких боях.

Додамо, станом на 4 серпня Росія втратила понад 1 мільйон 57 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11069 російських танків, 23079 бойових броньованих машин, 31053 артилерійських систем тощо.