Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что российский диктатор до сих пор хочет оккупировать всю Донецкую область. Это одна из его приоритетных задач. А Часов Яр и Константиновка – составляющие этого плана.

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Что известно о боях в Донецкой области?

Как отметил Тимочко, Силы обороны Украины уже давно опровергли информацию, что враг якобы захватил Часов Яр. Оккупанты снова занимались "флаговтыком" на территории, которую не контролируют. Соответственно они были уничтожены.

Бои за Часов Яр продолжаются уже по меньшей мере полтора года. Все время противник отчитывается, что якобы "занял" Часов Яр. Говорит о каких-то улицах, но потом оказывается, что их там вообще не было. И это еще я не говорю о районе обороны Часов Яра, который в разы больше, чем сам населенный пункт,

– сказал Тимочко.

Понятно, что с каждым днем разрушений в городе становится все больше. Поэтому приходится переделывать фортификации или перемещаться. Это усложняет оборону города.

Какая ситуация в Донецкой области: смотрите карту боевых действий

Российские оккупанты уже давно рассматривали Часов Яр и Константиновку, до которой они еще не дошли, как плацдарм для наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск. Зато Силы обороны Украины уже длительное время сдерживают врага на этом участке фронта.

Донецкая область сейчас является приоритетной для противника. Путин хочет прославиться как "великий полководец" и показать, что российская армия может захватывать области. Хотя на самом деле они по несколько месяцев бьются под селом, где есть несколько домов. Есть вопрос, сколько времени российская армия будет готова идти в атаки и погибать. Сейчас интенсивность боев примерно такая же, как и в прошлом году,

– отметил Тимочко.

При этом России не удается быстро продвигаться вперед. Враг постепенно стачивает свой наступательный потенциал в таких боях.

Добавим, по состоянию на 4 августа Россия потеряла более 1 миллиона 57 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11069 российских танков, 23079 боевых бронированных машин, 31053 артиллерийских систем и т.д.