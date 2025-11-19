Укр Рус
24 Канал Новости Украины Росія поруйнувала житлові будинки: моторошні кадри з Тернополя
19 ноября, 09:49
2

Россия разрушила жилые дома: жуткие кадры из Тернополя: жуткие кадры из Тернополя

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Россия 19 ноября ударили по Тернополю, повредив здания.
  • На месте происшествия работают спасательные службы, есть пострадавшие и погибшие.

Россия 19 ноября цинично атаковала Тернополь. Есть значительные разрушения жилых домов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Надала, городского голову Тернополя.

Смотрите также В Тернополе слышали взрывы: в результате атаки вспыхнул пожар

Какие последствия атаки по Тернополю?

Россияне 19 ноября ударили по Тернополю ракетами и "Шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Добавим, что одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.

Известно, что на месте атаки работают соответствующие службы. Мэр Тернополя показал видео с места обстрела.

Последствия атаки по Тернополю: смотрите видео

Спасатели работают на местах попаданий в Тернополе. Люди помогают им разбирать завалы.

В Тернополе люди помогают разбирать завалы после атаки: смотрите видео

Смотрите также Россияне ударили по Львову: в городе вспыхнул масштабный пожар из-за возгорания шин

Что известно о погибших и пострадавших в Тернополе?

  • Президент Зеленский отметил, что в Тернополе были попадания в жилые 9-этажки, возникли пожары.

  • Он сообщил о значительных разрушениях домов. По его данным, под завалами могут быть люди.

  • По состоянию на половину 10 часов утра известно о пострадавших. Известно, что 9 человек погибли. Глава правительства Свириденко сообщила, что еще 22 человека – ранены.