Росія поруйнувала житлові будинки: моторошні кадри з Тернополя

Росія 19 листопада цинічно атакувала Тернопіль. Є значні руйнування житлових будинків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Надала, міського голову Тернополя.

Які наслідки атаки по Тернополю?

Росіяни 19 листопада вдарили по Тернополю ракетами і "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджені будівлі і житлові будинки. Додамо, що одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина.

Відомо, що на місці атаки працюють відповідні служби. Мер Тернополя показав відео з місця обстрілу.

Наслідки атаки по Тернополю: дивіться відео

Рятувальники працюють на місцях влучань у Тернополі. Люди допомагають їм розбирати завали.

В Тернополі люди допомагають розбирати завали після атаки: дивіться відео

Що відомо про загиблих і постраждалих в Тернополі?