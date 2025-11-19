Росія поруйнувала житлові будинки: моторошні кадри з Тернополя
- Росія 19 листопада вдарили по Тернополю, пошкодивши будівлі.
- На місці події працюють рятувальні служби, є постраждалі та загиблі.
Росія 19 листопада цинічно атакувала Тернопіль. Є значні руйнування житлових будинків.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Надала, міського голову Тернополя.
Які наслідки атаки по Тернополю?
Росіяни 19 листопада вдарили по Тернополю ракетами і "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджені будівлі і житлові будинки. Додамо, що одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина.
Відомо, що на місці атаки працюють відповідні служби. Мер Тернополя показав відео з місця обстрілу.
Наслідки атаки по Тернополю: дивіться відео
Рятувальники працюють на місцях влучань у Тернополі. Люди допомагають їм розбирати завали.
В Тернополі люди допомагають розбирати завали після атаки: дивіться відео
Що відомо про загиблих і постраждалих в Тернополі?
Президент Зеленський зазначив, що в Тернополі були влучання у житлові 9-поверхівки, виникли пожежі.
Він повідомив про значні руйнування будинків. За його даними, під завалами можуть бути люди.
Станом на о пів на 10 годину ранку відомо про постраждалих. Відомо, що 9 людей загинуло. Глава Уряду Свириденко повідомила, що ще 22 людини – поранені.