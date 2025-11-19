Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Надала, городского голову Тернополя.
Какие последствия атаки по Тернополю?
Россияне 19 ноября ударили по Тернополю ракетами и "Шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Добавим, что одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.
Известно, что на месте атаки работают соответствующие службы. Мэр Тернополя показал видео с места обстрела.
Последствия атаки по Тернополю: смотрите видео
Спасатели работают на местах попаданий в Тернополе. Люди помогают им разбирать завалы.
В Тернополе люди помогают разбирать завалы после атаки: смотрите видео
Что известно о погибших и пострадавших в Тернополе?
Президент Зеленский отметил, что в Тернополе были попадания в жилые 9-этажки, возникли пожары.
Он сообщил о значительных разрушениях домов. По его данным, под завалами могут быть люди.
По состоянию на половину 10 часов утра известно о пострадавших. Известно, что 9 человек погибли. Глава правительства Свириденко сообщила, что еще 22 человека – ранены.