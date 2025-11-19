Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сергея Надала, городского голову Тернополя.

Смотрите также В Тернополе слышали взрывы: в результате атаки вспыхнул пожар

Какие последствия атаки по Тернополю?

Россияне 19 ноября ударили по Тернополю ракетами и "Шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Добавим, что одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.

Известно, что на месте атаки работают соответствующие службы. Мэр Тернополя показал видео с места обстрела.

Последствия атаки по Тернополю: смотрите видео

Спасатели работают на местах попаданий в Тернополе. Люди помогают им разбирать завалы.

В Тернополе люди помогают разбирать завалы после атаки: смотрите видео

Смотрите также Россияне ударили по Львову: в городе вспыхнул масштабный пожар из-за возгорания шин

Что известно о погибших и пострадавших в Тернополе?