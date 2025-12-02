Еще одна жертва террора: в больнице умерла женщина, которую тяжело ранило в результате атаки по Тернополю

Рано утром 19 ноября российская армия цинично атаковала Тернополь. К сожалению, террор России унес жизни многих людей. Во вторник, 2 декабря, стало известно о еще одной жертве вражеского удара.

В больнице умерла женщина, которая была тяжело ранена в результате атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко.

Что известно о еще одной жертве атаки на Тернополь?

Во вторник, 2 декабря, в больнице Святого Луки во Львове умерла женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки по Тернополю, произошедшей 19 ноября.

По данным главы полиции области, погибшей является пенсионерка 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля, который был поврежден в результате вражеского обстрела.

По состоянию на 2 декабря количество погибших возросло до 36 человек. Среди жертв террора – 29 взрослых и 7 детей.

К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек, среди которых 4 взрослых и 1 ребенок. Зюбаренко отметил, что следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого.

Атака по Тернополю: основное