Ще одна жертва терору: в лікарні померла жінка, яку важко поранило внаслідок атаки по Тернополю

Рано вранці 19 листопада російська армія цинічно атакувала Тернопіль. На жаль, терор Росії забрав життя багатьох людей. У вівторок, 2 грудня, стало відомо про ще одну жертву ворожого удару.

У лікарні померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка.

Що відомо про ще одну жертву атаки на Тернопіль?

У вівторок, 2 грудня, в лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка зазнала важких поранень внаслідок атаки по Тернополю, що стався 19 листопада.

За даними глави поліції області, загиблою є пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу.

Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб. Серед жертв терору – 29 дорослих і 7 дітей.

На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 4 дорослих та 1 дитина. Зюбаренко зазначив, що слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного.

Атака по Тернополю: основне