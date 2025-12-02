Ще одна жертва терору: в лікарні померла жінка, яку важко поранило внаслідок атаки по Тернополю
- В лікарні померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада.
- Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб.
Рано вранці 19 листопада російська армія цинічно атакувала Тернопіль. На жаль, терор Росії забрав життя багатьох людей. У вівторок, 2 грудня, стало відомо про ще одну жертву ворожого удару.
У лікарні померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка.
Що відомо про ще одну жертву атаки на Тернопіль?
У вівторок, 2 грудня, в лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка зазнала важких поранень внаслідок атаки по Тернополю, що стався 19 листопада.
За даними глави поліції області, загиблою є пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу.
Станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб. Серед жертв терору – 29 дорослих і 7 дітей.
На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 4 дорослих та 1 дитина. Зюбаренко зазначив, що слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного.
Атака по Тернополю: основне
Рано вранці 19 листопада російська армія вдарила ракетами та дронами по Тернополю.
Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. Одна з багатоповерхівок пошкоджена суттєво – там знищена верхня частина.
На жаль, унаслідок удару є багато загиблих та поранених. Спершу було відомо про 9 загиблих, однак кількість зросла.