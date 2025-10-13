Каждое утро с 20 сентября россияне атакуют Херсон из РСЗО. Целью этих атак становятся только гражданские объекты.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что кроме этого россияне постоянно охотятся за людьми и машинами. Цинично, что враг этим гордится.

Оккупанты ежедневно в одно время накрывают Херсон из РСЗО

Каждое утро в Херсоне начинается с ужасного обстрела, что стало уже "традицией" врага. С конца сентября с 7 до 8 утра враг плотно обстреливает и пригород и сам Херсон с РСЗО. В основном, целью становятся жилые дома и медицинские учреждения.

Эти обстрелы – ужасный утренний кофе. Не припоминаю, что враг пропустил хоть один день,

– отметила журналистка.

Кроме РСЗО утром, оккупанты волнами обстреливают город с дронов и артиллерии. Они атакуют критическую инфраструктуру. Также в Херсоне постоянно продолжается "сафари" за людьми.

"Россияне не смотрят, на кого охотиться, видят человека – охотятся, видят машину – также. Трафик на дорогах не оживленный, поэтому людей хорошо видно. Страдают и машины коммунальных служб и скорой помощи", – сказала Вирлич.

Она добавила, что оккупанты не скрывают свой террор и даже анонсируют обстрелы города в своих соцсетях. Враг гордится тем, что делает и считает любой объект "законной целью".

Обстрелы Херсона: коротко