Кожного ранку з 20 вересня росіяни атакують Херсон з РСЗВ. Ціллю цих атак стають лише цивільні об'єкти.

Про це в етері 24 Каналу повідомила журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, підкресливши, що крім цього росіяни постійно полюють за людьми та машинами. Цинічно, що ворог цим пишається.

Окупанти щодня в один час накривають Херсон з РСЗВ

Кожен ранок в Херсоні розпочинається з жахливого обстрілу, що стало вже "традицією" ворога. З кінця вересня з 7 до 8 ранку ворог щільно обстрілює і передмістя, і сам Херсон з РСЗВ. Здебільшого, ціллю стають житлові будинки та медичні заклади.

Ці обстріли – жахлива ранкова кава. Не пригадую, що ворог пропустив хоч один день,

– наголосила журналістка.

Окрім РСЗВ зранку, окупанти хвилями обстрілюють місто з дронів та артилерії. Вони атакують критичну інфраструктуру. Також в Херсоні постійно триває "сафарі" за людьми.

"Росіяни не дивляться, на кого полювати, бачать людину – полюють, бачать автівку – також. Трафік на дорогах не жвавий, тому людей добре видно. Страждають і автівки комунальних служб та швидкої допомоги", – сказала Вірлич.

Вона додала, що окупанти не приховують свій терор та навіть анонсують обстріли міста у своїх соцмережах. Ворог пишається тим, що робить та вважає будь-який об'єкт "законною ціллю".

Обстріли Херсону: коротко