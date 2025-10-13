Страх замість ранкової кави: щодня в один час росіяни накривають Херсон з РСЗВ
- Щодня з 20 вересня зранку росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись на цивільні об'єкти.
- Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.
Кожного ранку з 20 вересня росіяни атакують Херсон з РСЗВ. Ціллю цих атак стають лише цивільні об'єкти.
Про це в етері 24 Каналу повідомила журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, підкресливши, що крім цього росіяни постійно полюють за людьми та машинами. Цинічно, що ворог цим пишається.
Дивіться також Будинок склався: мати 7-річного хлопчика, який загинув у Запоріжжі, розповіла про жахливу атаку
Окупанти щодня в один час накривають Херсон з РСЗВ
Кожен ранок в Херсоні розпочинається з жахливого обстрілу, що стало вже "традицією" ворога. З кінця вересня з 7 до 8 ранку ворог щільно обстрілює і передмістя, і сам Херсон з РСЗВ. Здебільшого, ціллю стають житлові будинки та медичні заклади.
Ці обстріли – жахлива ранкова кава. Не пригадую, що ворог пропустив хоч один день,
– наголосила журналістка.
Окрім РСЗВ зранку, окупанти хвилями обстрілюють місто з дронів та артилерії. Вони атакують критичну інфраструктуру. Також в Херсоні постійно триває "сафарі" за людьми.
"Росіяни не дивляться, на кого полювати, бачать людину – полюють, бачать автівку – також. Трафік на дорогах не жвавий, тому людей добре видно. Страждають і автівки комунальних служб та швидкої допомоги", – сказала Вірлич.
Вона додала, що окупанти не приховують свій терор та навіть анонсують обстріли міста у своїх соцмережах. Ворог пишається тим, що робить та вважає будь-який об'єкт "законною ціллю".
Обстріли Херсону: коротко
- 4 жовтня окупанти скинули вибухівку в передмісті Херсону, влучивши в авто. В ньому перебували 8-річний хлопчик, його 17-річний брат та мати. Обоє хлопців перебувають у важкому стані в лікарні.
- Росіяни запускають на місто і КАБи. Нещодавно під час однієї атаки зафіксували 20 керованих авіабомб. На жаль, ніхто не знає, куди саме окупанти будуть бити.
- Ворог також використовує для обстрілу міста північнокорейські боєприпаси. Вони нагадують дзвіночки й можуть вибухнути навіть від найменшого доторку.