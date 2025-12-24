Китайцы помогают России обстреливать энергетику Украины, –Зеленский
- В Украине заметили, что Россия активнее контактирует с китайскими организациями, которые могут предоставлять данные со спутников.
- Бывают случаи, когда после съемки украинских территорий китайскими спутниками Россия наносила удары по энергетическим объектам.
Российские оккупанты намеренно атакуют энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы погрузить ее в темноту. Оказалось, что прицельно бить по критическим объектам агрессору помогают китайцы.
24 декабря Владимир Зеленский заслушал доклад от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В нем говорилось о состоянии российского военного производства, сотрудничество врага с компаниями и субъектами из других стран, передает 24 Канал.
Что известно об участии Китая в российских обстрелах Украины?
Президент заявил, что Украина фиксирует усиление контактов России с отдельными структурами в Китае, которые потенциально могут передавать данные космической разведки.
По его словам, в некоторых случаях наблюдалось совпадение между съемкой территории Украины китайскими спутниками и последующими российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры.
Политик отметил, что такие действия помогают Кремлю затягивать войну и подрывают серьезность дипломатических усилий. Украина намерена поднимать этот вопрос в разговорах с международными партнерами.
Какова ситуация в украинской энергосистеме?
- В ночь на 23 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. В нескольких областях вводили аварийные отключения света.
- Эксперты отмечают, что во время последних атак Россия изменила тактику: вместо массированных ударов по всей стране она бьет точечно по отдельным регионам, чтобы перегрузить украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб.
- Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский объяснил, что враг комбинирует различные средства поражения, отвлекает ПВО в центре страны и концентрирует удары на западе, в частности по энергетическим узлам и логистике. Основные цели России – террор гражданского населения, разрушение системы снабжения электроэнергии и уничтожение производственных мощностей.
- Военный эксперт Игорь Романенко добавил, что Россия использовала паузу для накопления оружия и нанесла удары в период холодов, сознательно игнорируя предложения о рождественском перемирии. По его словам, оккупанты выбирают 1 – 2 региона для концентрированных атак.
- Экс-глава СВР Николай Маломуж отметил, что Россия наращивает ресурсы и проводит регулярные массированные обстрелы, пытаясь разрушить энергетику, логистику и посеять панику. Несмотря на сложные условия, украинская ПВО сбивает большинство воздушных целей, однако полностью избежать разрушений пока невозможно.