Китайцы помогают России обстреливать энергетику Украины, –Зеленский

Российские оккупанты намеренно атакуют энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы погрузить ее в темноту. Оказалось, что прицельно бить по критическим объектам агрессору помогают китайцы.

24 декабря Владимир Зеленский заслушал доклад от руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В нем говорилось о состоянии российского военного производства, сотрудничество врага с компаниями и субъектами из других стран, передает 24 Канал.

Смотрите также Это не Киев: в Yasno назвали регионы Украины, где ситуация со светом – самая критическая

Что известно об участии Китая в российских обстрелах Украины?

Президент заявил, что Украина фиксирует усиление контактов России с отдельными структурами в Китае, которые потенциально могут передавать данные космической разведки.

По его словам, в некоторых случаях наблюдалось совпадение между съемкой территории Украины китайскими спутниками и последующими российскими ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

Политик отметил, что такие действия помогают Кремлю затягивать войну и подрывают серьезность дипломатических усилий. Украина намерена поднимать этот вопрос в разговорах с международными партнерами.

Какова ситуация в украинской энергосистеме?