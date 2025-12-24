Китайці допомагають Росії обстрілювати енергетику України, – Зеленський
- В Україні помітили, що Росія активніше контактує з китайськими організаціями, які можуть надавати дані зі супутників.
- Бувають випадки, коли після зйомки українських територій китайськими супутниками Росія завдавала удари по енергетичних об'єктах.
Російські окупанти навмисно атакують енергетичну інфраструктуру в Україні, аби занурити її в темряву. Виявилося, що прицільно бити по критичних об'єктах агресору допомагають китайці.
24 грудня Володимир Зеленський заслухав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. У ній йшлося про стан російського воєнного виробництва, співпрацю ворога з компаніями та суб'єктами з інших країн, передає 24 Канал.
Що відомо про участь Китаю у російських обстрілах України?
Президент заявив, що Україна фіксує посилення контактів Росії з окремими структурами в Китаї, які потенційно можуть передавати дані космічної розвідки.
За його словами, у деяких випадках спостерігався збіг між зйомкою території України китайськими супутниками та подальшими російськими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Політик наголосив, що такі дії допомагають Кремлю затягувати війну та підривають серйозність дипломатичних зусиль. Україна має намір порушувати це питання у розмовах з міжнародними партнерами.
Яка ситуація в українській енергосистемі?
- У ніч проти 23 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. У кількох областях запроваджували аварійні відключення світла.
- Експерти зазначають, що під час останніх атак Росія змінила тактику: замість масованих ударів по всій країні вона б'є точково по окремих регіонах, щоб перевантажити українську ППО та завдати максимальної шкоди.
- Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський пояснив, що ворог комбінує різні засоби ураження, відволікає ППО в центрі країни й концентрує удари на заході, зокрема по енергетичних вузлах і логістиці. Основні цілі Росії – терор цивільного населення, руйнування системи постачання електроенергії та знищення виробничих потужностей.
- Військовий експерт Ігор Романенко додав, що Росія використала паузу для накопичення зброї й завдала ударів у період холодів, свідомо ігноруючи пропозиції про різдвяне перемир'я. За його словами, окупанти обирають 1 – 2 регіони для концентрованих атак.
- Ексголова СЗР Микола Маломуж наголосив, що Росія нарощує ресурси й проводить регулярні масовані обстріли, намагаючись зруйнувати енергетику, логістику та посіяти паніку. Попри складні умови, українська ППО збиває більшість повітряних цілей, однак повністю уникнути руйнувань поки неможливо.