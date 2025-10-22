Россия наращивает удары по критической инфраструктуре Украины: британская разведка назвала цифры

В Великобритании оценили ситуацию с российскими ударами по Украине накануне зимы. Там подсчитали, сколько оружия выпускает враг по нашему государству каждую ночь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведку Великобритании.

Как в Великобритании оценивают российские удары по Украине?

Разведка указывает, что в сентябре 2025 года Россия запустила около 5500 БпЛА против Украины.

"Это значительное увеличение по сравнению с 4100 запущенными в августе 2025 года, количество которых почти наверняка было ограниченным из-за попыток России продемонстрировать якобы готовность участвовать в содержательных переговорах. По состоянию на октябрь 2025 года Россия уже запустила более 3000 БПЛА", – анализируют разведчики.

Сейчас оккупанты поддерживают высокий темп ударов, задействуя дальнюю авиацию. Например, во время удара 7 сентября россияне выпустили более 800 боеприпасов, хотя значительную часть этой цифры составляли дроны.

По мнению разведчиков, Россия имеет "первоклассные ракеты" Х-101. "Миксуя" их с "Шахедами" и "Герберами", Москва пытается усложнить усилия украинской ПВО и "повысить живучесть российских боеприпасов".

Россия выпустила более 70 своих первоклассных крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по целям в Украине в сентябре 2025 года. Критически важная национальная инфраструктура Украины почти наверняка стала приоритетной целью, поскольку Россия пытается подорвать энергетическую сеть Украины накануне зимы, как она делала это раньше во время конфликта. Россия нанесла четыре масштабных удара по сети Украины в октябре 2025 года,

– говорится в обзоре.

Последние удары России по критической инфраструктуре Украины