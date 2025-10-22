Росія нарощує удари по критичній інфраструктурі України: британська розвідка назвала цифри

У Великій Британії оцінили ситуацію з російськими ударами по Україні напередодні зими. Там підрахували, скільки зброї випускає ворог по нашій державі щоночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідку Великої Британії.

Як у Великій Британії оцінюють російські удари по Україні?

Розвідка вказує, що у вересні 2025 року Росія запустила близько 5500 БпЛА проти України.

"Це значне збільшення порівняно з 4100 запущеними у серпні 2025 року, кількість яких майже напевно була обмеженою через спроби Росії продемонструвати нібито готовність брати участь у змістовних переговорах. Станом на жовтень 2025 року Росія вже запустила понад 3000 БпЛА", – аналізують розвідники.

Зараз окупанти підтримують високий темп ударів, задіюючи далеку авіацію. Наприклад, під час удару 7 вересня росіяни випустили понад 800 боєприпасів, хоча значну частину цієї цифри становили дрони.

На переконання розвідників, Росія має "першокласні ракети" Х-101. "Міксуючи" їх із "Шахедами" та "Герберами", Москва намагається ускладнити зусилля української ППО та "підвищити живучість російських боєприпасів".

Росія випустила понад 70 своїх першокласних крилатих ракет повітряного базування Х-101 по цілях в Україні у вересні 2025 року. Критично важлива національна інфраструктура України майже напевно стала пріоритетною ціллю, оскільки Росія намагається підірвати енергетичну мережу України напередодні зими, як вона робила це раніше під час конфлікту. Росія завдала чотири масштабні удари по мережі України у жовтні 2025 року,

