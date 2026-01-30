Ракеты 2025-2026 годов выпуска: что у россиян с вооружением для обстрелов Украины

24 января Россия неожиданно ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву. Также была атака "Цирконом". Это наталкивает на мысль, что у них есть проблемы с ракетами.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Россия еще и использовала ракеты Х-101, которые были изготовлены в начале 2026 года. Похожую ситуацию фиксировали осенью, когда они применяли ракеты, которые изготовили летом.

К теме Идут серьезные испытания, – эксперт разобрал особенности ракеты "Циркон", которой атаковали Киев

Имеет ли Россия проблемы с ракетами?

По словам Братчука, точно на этот вопрос сможет дать ответ только разведка. Но вышеприведенные факты намекают, что враг действительно имеет определенные проблемы с ракетами.

Важно и в дальнейшем усиливать санкции против России. Не секрет, что враг и в дальнейшем обходными путями закупает различные компоненты из стран Запада.

Также чрезвычайно важны наши атаки по производству врага. Они пока не являются критическими. Но постоянно нарушают цикличность производства,

– сказал Братчук.

Ракетные обстрелы Украины: коротко