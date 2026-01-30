Ракети 2025-2026 років випуску: що в росіян з озброєнням для обстрілів України

24 січня Росія несподівано вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву. Також була атака "Цирконом". Це наштовхує на думку, що у них є проблеми з ракетами.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Росія ще й використовувала ракети Х-101, які були виготовлені на початку 2026 року. Схожу ситуацію фіксували восени, коли вони застосовували ракети, які виготовили влітку.

Чи має Росія проблеми з ракетами?

За словами Братчука, достеменно на це питання зможе дати відповідь лише розвідка. Але вищенаведені факти натякають, що ворог дійсно має певні проблеми з ракетами.

Важливо і надалі посилювати санкції проти Росії. Не секрет, що ворог і надалі обхідними шляхами закуповує різні компоненти з країн Заходу.

Також надзвичайно важливими є наші атаки по виробництву ворога. Вони поки не є критичними. Але постійно порушують циклічність виробництва,

– сказав Братчук.

Ракетні обстріли України: коротко