Ракети 2025-2026 років випуску: що в росіян з озброєнням для обстрілів України
- 24 січня Росія вдарила по Києву протикорабельними ракетами Х-22 та "Цирконом".
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук припустив, що в Росії є проблеми з ракетами.
24 січня Росія несподівано вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву. Також була атака "Цирконом". Це наштовхує на думку, що у них є проблеми з ракетами.
Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Росія ще й використовувала ракети Х-101, які були виготовлені на початку 2026 року. Схожу ситуацію фіксували восени, коли вони застосовували ракети, які виготовили влітку.
До теми Йдуть серйозні випробування, – експерт розібрав особливості ракети "Циркон", якою атакували Київ
Чи має Росія проблеми з ракетами?
За словами Братчука, достеменно на це питання зможе дати відповідь лише розвідка. Але вищенаведені факти натякають, що ворог дійсно має певні проблеми з ракетами.
Важливо і надалі посилювати санкції проти Росії. Не секрет, що ворог і надалі обхідними шляхами закуповує різні компоненти з країн Заходу.
Також надзвичайно важливими є наші атаки по виробництву ворога. Вони поки не є критичними. Але постійно порушують циклічність виробництва,
– сказав Братчук.
Ракетні обстріли України: коротко
- В ніч на 24 січня Росія вперше за довгий час вдарила протикорабельними ракетами Х-22. Ці ракети призначені проти авіаносців. Однак ворог запустив їх по Києву. ППО збила 9 з 12 ракет.
- У 2023 році окупанти вдарили цією ракетою по Дніпру. Вона влучила у житловий будинок. Тоді загинуло 46 людей.
- Зараз у Росії кажуть, що утримаються від ударів по Україні до 1 лютого. Так вони відповіли на прохання Дональда Трампа.