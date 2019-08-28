Обвал дома в Дрогобыче: спасатели отказались от версии взрыва газа

Ночью между 2:00 и 3:00 в Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома. Спасатели продолжают активно искать людей, которые могли остаться под завалами, их пока не нашли. Предварительную версию взрыва газа – отвергли, теперь считают это сдвигом дома.

Известно, что под завалами еще четверо людей. Среди них – один ребенок. Из-за обвала дома погибли два человека – мужчина и женщина, которые жили здесь на третьем и четвертом этажах. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.

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С одной женщиной, которая сейчас в Дрогобычской больнице, журналистам 24 канала удалось пообщаться.

Я не спала, потому что должна была встать на работу очень рано. Звук приближается, очень близко, он становится очень четким, выразительным и быстрым. Так словно сыплются камни. Я тогда не понимала, что это уже был сдвиг. Тогда я взяла телефон, хотела открыть в комнату дверь. Думала, может это либо оползень, либо пожар, либо еще что-то, что оно так трескает. Я не успела дойти до двери, я провалилась просто под плиту. Рукой одной на одну сторону,

– рассказала пострадавшая Ирина.



Обвал дома в Дрогобыче

Сначала спасатели и остальные думали, что произошел взрыв газа, поэтому и обвалился дом. Однако теперь эту версию отвергают, так как стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам, и они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКи, однако на них не реагировали.

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"Дом 61-го года, натуральная "хрущевка". Уже не раз это было слышно. Когда проезжала какая-то большая грузовая машина, то было слышно в доме, что он весь трясется. Постоянно в подвалах вода стоит. То, скорее всего, это было подтопление и просто осел грунт", – отметил местный житель Иван.

Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа переоборудовала себе парикмахерская, и, вероятно, снесла несущие стены.

Люди убрали несущие плиты, чтобы расширить помещение. Вот как раз с той стороны была парикмахерская. Оно сразу в том месте и обвалилось. Я несколько лет уже обращался: что вы делаете, дом уже старый, можете наделать проблем,

– подчеркнул житель Василий.

В ходе спасательной операции чрезвычайники сейчас начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала. Через них они собираются пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалами, так как до сих пор неизвестна судьба четырех человек.



Спасатели планируют пропускать микрокамеры, чтобы наблюдать за людьми под завалами