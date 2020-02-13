09:46
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Обыск с кражей: в Одессе полицейские обокрали офис – видео 18+

      290 Читати новину українською
      Одесские полицейские обокрали офис во время обыска / Скриншот с видео

      В Одессе правоохранители во время обыска воровали личные вещи работников офиса. Обыск они проводили в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых. Так, полицейские изъяли оборудования на 1,5 миллиона гривен, кроме того, – запихивали в карманы и присваивали другие вещи работников структуры.

      Интересно, что суд признал предпринимателей невиновными, однако ни оборудования, ни украденных вещей им так и не вернули. Обыск с кражей зафиксировала камера, которая находилась в офисе. На записях видно, как трое полицейских ходят по офису, берут разные вещи из офиса и кладут в сумки и собственные карманы. Видео на своем ютюб-канале распространила Ольга Нестеренко.

      Другие "геройства" одесской полиции: Трое полицейских на службе избили мужчину в Одессе

      О! Мне скотч нужен. Так, что еще мне нужно, чайник есть, колонка – тоже,
      – говорит полицейский, запихивая в сумку моток с клейкой лентой.

      В то же время мужчина-правоохранитель ест печенье, которое нашел в офисе.

      "А они на нас не обидятся, что мы у них пожрали?" – спрашивает он у коллеги. И отвечает ему: "Думаешь, мы икать от этого будем? Мне пох*й".

      В конце ролика становится понятно, что полицейские заметили камеру видеонаблюдения. Они отключили ее.

      Ситуация не осталась без внимания руководства одесской милиции. Сейчас все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции,
      – информирует пресс-служба Нацполиции Одессы этот инцидент.

      Там отмечают: эти люди уже отстранены от работы, проводится служебная проверка их деятельности. После этого материалы будут переданы на рассмотрение ГБР.

      "Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерены скрывать негодные действия подобных работников", – добавляют в Нацполиции Одессы.

      Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

      Одесские полицейские обокрали офис во время обысков: видео 18+

       

      Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1501
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Ограбления Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Вода в Крым: чего на самом деле хочет Кремль?
      Віталій Портников 397
      сегодня , 00:30 Обещания Ермака: чего ждать от нового руководителя ОП
      Антон Голобородько 195
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 878
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      398
      12 февраля , 22:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 788
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук