Обыск с кражей: в Одессе полицейские обокрали офис – видео 18+

В Одессе правоохранители во время обыска воровали личные вещи работников офиса. Обыск они проводили в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых. Так, полицейские изъяли оборудования на 1,5 миллиона гривен, кроме того, – запихивали в карманы и присваивали другие вещи работников структуры.

Интересно, что суд признал предпринимателей невиновными, однако ни оборудования, ни украденных вещей им так и не вернули. Обыск с кражей зафиксировала камера, которая находилась в офисе. На записях видно, как трое полицейских ходят по офису, берут разные вещи из офиса и кладут в сумки и собственные карманы. Видео на своем ютюб-канале распространила Ольга Нестеренко.

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О! Мне скотч нужен. Так, что еще мне нужно, чайник есть, колонка – тоже,

– говорит полицейский, запихивая в сумку моток с клейкой лентой.

В то же время мужчина-правоохранитель ест печенье, которое нашел в офисе.

"А они на нас не обидятся, что мы у них пожрали?" – спрашивает он у коллеги. И отвечает ему: "Думаешь, мы икать от этого будем? Мне пох*й".

В конце ролика становится понятно, что полицейские заметили камеру видеонаблюдения. Они отключили ее.

Ситуация не осталась без внимания руководства одесской милиции. Сейчас все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции,

– информирует пресс-служба Нацполиции Одессы этот инцидент.

Там отмечают: эти люди уже отстранены от работы, проводится служебная проверка их деятельности. После этого материалы будут переданы на рассмотрение ГБР.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерены скрывать негодные действия подобных работников", – добавляют в Нацполиции Одессы.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

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