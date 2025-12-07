Изъяли материалы о коррупции в СБУ и патроны: Скороход прокомментировала обыски НАБУ

Во время обыска в доме Скороход 5 декабря детективы изъяли телефон, патроны для автомата и документы о возможных коррупционных схемах в СБУ и полиции. Однако нардеп утверждает, что не знает происхождения этих патронов.

Полученное подозрение народный депутат Анна Скороход отказалась комментировать, пообещав дать объяснения после допроса в НАБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что нашли детективы во время обыска в доме Скороход?

Детективы НАБУ 5 декабря провели обыски в доме Анны Скороход. С ее слов стало известно, что следователи изъяли мобильный телефон, патроны к автомату и ряд документов, касающихся деятельности СБУ и полиции. Нардеп утверждает, что найденные у нее патроны калибра 5,45 миллиметра могли оказаться в доме случайно, мол, от военных, которые часто бывают у нее дома или еще с первых месяцев полномасштабного вторжения, когда депутатам якобы выдавали автомат с патронами.

Скороход также сообщила, что у нее изъяли "распечатки, касающиеся коррупции в СБУ и полиции, которые не касаются дела".

В то же время комментировать подозрение, которое ей объявили, женщина отказалась, отметив, что сделает заявление после допроса в НАБУ, который должен состояться 8 декабря.

По информации СМИ, в уголовном производстве фигурируют три человека. Среди них – заместитель директора благотворительного фонда "Osprey Global Solutions Ukraine" Андрей С. ВАКС 7 декабря уже начал избрание меры пресечения для фигуранта, однако заседание сделали закрытым по просьбе сторон, чтобы не обнародовать данные досудебного расследования. На заседание пришла и Скороход, заявив, что задержанный является ее другом.

Почему у Скороход проводили обыски?