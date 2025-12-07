Изъяли материалы о коррупции в СБУ и патроны: Скороход прокомментировала обыски НАБУ
- Во время обыска в доме нардепа Скороход изъяли телефон, патроны и документы о коррупции в СБУ и полиции.
- Скороход отказалась комментировать подозрение, обещая сделать заявление после допроса в НАБУ 8 декабря.
Во время обыска в доме Скороход 5 декабря детективы изъяли телефон, патроны для автомата и документы о возможных коррупционных схемах в СБУ и полиции. Однако нардеп утверждает, что не знает происхождения этих патронов.
Полученное подозрение народный депутат Анна Скороход отказалась комментировать, пообещав дать объяснения после допроса в НАБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что нашли детективы во время обыска в доме Скороход?
Детективы НАБУ 5 декабря провели обыски в доме Анны Скороход. С ее слов стало известно, что следователи изъяли мобильный телефон, патроны к автомату и ряд документов, касающихся деятельности СБУ и полиции. Нардеп утверждает, что найденные у нее патроны калибра 5,45 миллиметра могли оказаться в доме случайно, мол, от военных, которые часто бывают у нее дома или еще с первых месяцев полномасштабного вторжения, когда депутатам якобы выдавали автомат с патронами.
Скороход также сообщила, что у нее изъяли "распечатки, касающиеся коррупции в СБУ и полиции, которые не касаются дела".
В то же время комментировать подозрение, которое ей объявили, женщина отказалась, отметив, что сделает заявление после допроса в НАБУ, который должен состояться 8 декабря.
По информации СМИ, в уголовном производстве фигурируют три человека. Среди них – заместитель директора благотворительного фонда "Osprey Global Solutions Ukraine" Андрей С. ВАКС 7 декабря уже начал избрание меры пресечения для фигуранта, однако заседание сделали закрытым по просьбе сторон, чтобы не обнародовать данные досудебного расследования. На заседание пришла и Скороход, заявив, что задержанный является ее другом.
Почему у Скороход проводили обыски?
Утром 5 декабря появилась информация, что НАБУ и САП проводят обыски у Анны Скороход, депутата 9 созыва от партии "За будущее", в рамках расследования коррупционной схемы.
По информации следствия, депутат возглавляла преступную группу, которая предлагала "организовать" наложение санкций СНБО на компанию-конкурента за 250 тысяч долларов США.
К этой "схеме" Скороход приобщила своего помощника и нескольких посредников.
Сотрудники НАБУ зафиксировали передачу первого "транша" взятки прямо в центре Киева. Речь идет о сумме 125 тысяч долларов.