Вилучили матеріали про корупцію у СБУ та набої: Скороход прокоментувала обшуки НАБУ
- Під час обшуку в будинку нардепки Скороход вилучили телефон, набої та документи про корупцію у СБУ та поліції.
- Скороход відмовилась коментувати підозру, обіцяючи зробити заяву після допиту в НАБУ 8 грудня.
Під час обшуку у будинку Скороход 5 грудня детективи вилучили телефон, набої для автомата та документи щодо можливих корупційних схем у СБУ та поліції. Однак нардепка стверджує, що не знає походження цих патронів.
Отриману підозру народна депутатка Анна Скороход відмовилась коментувати, пообіцявши дати пояснення після допиту в НАБУ. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також "Я що тут, б**ть, баночка джину": НАБУ опублікувало викривальні кадри з нардепкою Скороход
Що знайшли детективи під час обшуку у будинку Скороход?
Детективи НАБУ 5 грудня провели обшуки у помешканні Анни Скороход. З її слів стало відомо, що слідчі вилучили мобільний телефон, набої до автомата та низку документів, які стосуються діяльності СБУ та поліції. Нардепка стверджує, що знайдені у неї патрони калібру 5,45 міліметра могли опинитись у будинку випадково, мовляв, від військових, які часто бувають у неї вдома чи ще з перших місяців повномасштабного вторгнення, коли депутатам нібито видавали автомат з патронами.
Скороход також повідомила, що у неї вилучили "роздруківки, які стосуються корупції в СБУ та поліції, які не стосуються справи".
Водночас коментувати підозру, яку їй оголосили, жінка відмовилась, зазначивши, що зробить заяву після допиту у НАБУ, який має відбутись 8 грудня.
За інформацією ЗМІ, у кримінальному проваджені фігурують троє осіб. Серед них – заступник директора благодійного фонду "Osprey Global Solutions Ukraine" Андрій С. ВАКС 7 грудня вже розпочав обрання запобіжного заходу для фігуранта, однак засідання зробили закритим на прохання сторін, щоб не оприлюднювати дані досудового розслідування. На засідання прийшла й Скороход, заявивши, що затриманий є її другом.
Чому у Скороход проводили обшуки?
Вранці 5 грудня з'явилась інформація, що НАБУ та САП проводять обшуки в Анни Скороход, депутатки 9 скликання від партії "За майбутнє", у межах розслідування корупційної схеми.
За інформацією слідства, депутатка очолювала злочинну групу, яка пропонувала "організувати" накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента за 250 тисяч доларів США.
До цієї "схеми" Скороход долучила свого помічника та кількох посередників.
Співробітники НАБУ зафіксували передачу першого "траншу" хабаря просто у центрі Києва. Мовиться про суму 125 тисяч доларів.