Россия продвинулась на 5 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: обзор и карты от ISW

Кое-где обе стороны имели успехи в одном районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Ситуация на фронте на 18 сентября / Карты ISW

Напомним, 25 октября стало известно, что украинская армия освободила село Сухецкое Донецкой области. Во время штурмовых действий ВСУ удалось ликвидировать много оккупантов, кроме того, пополнился обменный фонд.

Ранее штурмовики 425-го полка "Скала" осуществили зачистку Торского на Лиманском направлении. Бойцы рассказали, что удалось ликвидировать до сотни оккупантов, которые находились там с незначительным боекомплектом.