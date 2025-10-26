Укр Рус
Россия продвинулась на 5 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: обзор и карты от ISW
26 октября, 09:10
Россия продвинулась на 5 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: обзор и карты от ISW

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Украинские войска держат позиции и имеют успехи на Купянском направлении, а также на других участках.
  • Оккупанты продолжают наступательные операции в нескольких направлениях, но не имеют подтвержденного прогресса.

Украинские войска продолжают сдерживать атаки оккупантов на фронте, получая успехи. В то же время кое-где россияне имеют незначительные продвижения.

Кое-где обе стороны имели успехи в одном районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте по состоянию на 26 октября?

  • Российские войска в течение 24 и 25 октября атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Константиновки, но вперед они не продвинулись.
  • Также оккупанты в течение 24 и 25 октября наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Синельниково, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого, и в районе Великого Бурлука. Несмотря на это, подтвержденного прогресса у них нет.
  • Враг также продолжил наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулся вперед. В то же время украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.
  • Впрочем, российские войска недавно продвинулись на Лиманском и Северском направлениях, а также в районе Новопавловки. Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье.
  • По данным ISW, украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, а также вблизи Великомихайловки.
  • Противник продолжил наступательные операции на Гуляйпольском направлении и в Херсонской и на западе Запорожской области, но не проснулся вперед.

Ситуация на фронте на 18 сентября / Карты ISW

Что происходит на поле боя?

  • Напомним, 25 октября стало известно, что украинская армия освободила село Сухецкое Донецкой области. Во время штурмовых действий ВСУ удалось ликвидировать много оккупантов, кроме того, пополнился обменный фонд.

  • Ранее штурмовики 425-го полка "Скала" осуществили зачистку Торского на Лиманском направлении. Бойцы рассказали, что удалось ликвидировать до сотни оккупантов, которые находились там с незначительным боекомплектом.

  • В то же время военный в эфире 24 Канала сообщил, что в районе Доброполья украинские военные остановили продвижение врага после прорыва. Большую часть территории удалось освободить, остальные зачистить от ДРГ.