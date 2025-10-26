Укр Рус
24 Канал Новини України Росія просунулася на 5 напрямках, Сили оборони теж мають успіхи: огляд і карти від ISW
26 жовтня, 09:10
Росія просунулася на 5 напрямках, Сили оборони теж мають успіхи: огляд і карти від ISW

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Українські війська тримають позиції та мають успіхи на Куп'янському напрямку, а також на інших ділянках.
  • Окупанти продовжують наступальні операції в кількох напрямах, але не мають підтвердженого прогресу.

Українські війська продовжують стримувати атаки окупантів на фронті, здобуваючи успіхи. Водночас подекуди росіяни мають незначні просування.

Подекуди обидві сторони мали успіхи в одному районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). 

Яка ситуація на фронті станом на 26 жовтня?

  • Російські війська протягом 24 і 25 жовтня атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Костянтинівки, але вперед вони не просунулися.
  • Також окупанти впродовж 24 і 25 жовтня наступали на північний схід від міста Харків поблизу Синельникового, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Тихого, і у районі Великого Бурлука. Попри це, підтвердженого прогресу у них немає.
  • Ворог також продовжив наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунувся вперед. Водночас українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
  • Утім, російські війська нещодавно просунулися на Лиманському та Сіверському напрямках, а також в районі Новопавлівки. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля.
  • За даними ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, а також поблизу Великомихайлівки.
  • Противник продовжив наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та у Херсонській і на заході Запорізької області, але не проснувся вперед.

Ситуація на фронті на 18 вересня / Карти ISW

Що відбувається на полі бою?

  • Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що українська армія звільнила село Сухецьке Донецької області. Під час штурмових дій ЗСУ вдалося ліквідувати багато окупантів, окрім того, поповнився обмінний фонд.

  • Раніше штурмовики 425-го полку "Скеля" здійснили зачистку Торського на Лиманському напрямку. Бійці розповіли, що вдалося ліквідувати до сотні окупантів, які перебували там з незначним боєкомплектом.

  • Водночас військовий в етері 24 Каналу повідомив, що у районі Добропілля українські військові зупинили просування ворога після прориву. Більшу частину території вдалося звільнити, решту зачистити від ДРГ.