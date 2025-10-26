Росія просунулася на 5 напрямках, Сили оборони теж мають успіхи: огляд і карти від ISW
- Українські війська тримають позиції та мають успіхи на Куп'янському напрямку, а також на інших ділянках.
- Окупанти продовжують наступальні операції в кількох напрямах, але не мають підтвердженого прогресу.
Українські війська продовжують стримувати атаки окупантів на фронті, здобуваючи успіхи. Водночас подекуди росіяни мають незначні просування.
Подекуди обидві сторони мали успіхи в одному районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті станом на 26 жовтня?
- Російські війська протягом 24 і 25 жовтня атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Костянтинівки, але вперед вони не просунулися.
- Також окупанти впродовж 24 і 25 жовтня наступали на північний схід від міста Харків поблизу Синельникового, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Тихого, і у районі Великого Бурлука. Попри це, підтвердженого прогресу у них немає.
- Ворог також продовжив наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунувся вперед. Водночас українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
- Утім, російські війська нещодавно просунулися на Лиманському та Сіверському напрямках, а також в районі Новопавлівки. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля.
- За даними ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, а також поблизу Великомихайлівки.
- Противник продовжив наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та у Херсонській і на заході Запорізької області, але не проснувся вперед.
Ситуація на фронті на 18 вересня / Карти ISW
Що відбувається на полі бою?
Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що українська армія звільнила село Сухецьке Донецької області. Під час штурмових дій ЗСУ вдалося ліквідувати багато окупантів, окрім того, поповнився обмінний фонд.
Раніше штурмовики 425-го полку "Скеля" здійснили зачистку Торського на Лиманському напрямку. Бійці розповіли, що вдалося ліквідувати до сотні окупантів, які перебували там з незначним боєкомплектом.
Водночас військовий в етері 24 Каналу повідомив, що у районі Добропілля українські військові зупинили просування ворога після прориву. Більшу частину території вдалося звільнити, решту зачистити від ДРГ.