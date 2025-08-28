Российские захватчики, кроме того, что они убивают мирное население в тылу Украины, также еще давят на фронте. Оккупанты пытаются продвигаться на нескольких направлениях, но не достигают стратегических успехов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте от аналитиков ISW?

Российские войска недавно проникли на украинские оборонительные позиции в двух приграничных населенных пунктах Днепропетровской области, но не закрепились. По данным ISW, Москва применяет тактику инфильтрации, подобную той, что использовалась в Донецкой области в начале августа.

Какова ситуация возле Днепропетровщины / Карта ISW

На Купянском направлении враг продолжил штурмовые действия, но подтвержденного прогресса нет. Отдельные источники утверждают продвижение россиян на север от Благодатовки и Строевки.

Ситуация на фронте 27 августа / Карта ISW

В районе Лимана россияне достигли ограниченного успеха в направлении Боровой. В ответ украинские войска атаковали возле Новомихайловки.

На Северском направлении и вблизи Часов Яра враг также атаковал, но продвинуться не смог. Неподтвержденные источники заявляют о попытках движения на юго-запад от Майского.

ISW утверждает, что российские войска имели локальные успехи под Торецком и в южной Темировке вблизи Гуляй Поля на Запорожье. При этом украинские силы провели контратаки у Белой Горы, Щербиновки и Катериновки.

Активные бои также продолжаются под Покровском и Новопавловкой, где обе стороны несут потери, но линия фронта остается относительно стабильной.

