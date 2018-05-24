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Очередное нападение на Стерненко: активист убил напавшего на него(18+)

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Стерненко ножом убил напавшего на него
Стерненко ножом убил напавшего на него / Фото из свободных источников

В ночь с 24 на 25 мая на бывшего активиста одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко двое неизвестных совершили покушение. Мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших. Другой – убежал.

О нападении сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook, где также велась видеотрансляция.

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Активист заявил, что двое неизвестных сильно повредили ему руку и ранили в голову. Однако Стерненко успел нанести удар ножом в живот одному из нападавших.

На кадрах видео видно, как мужчина, который совершил нападение на лидера одесского "Правого сектора", истекает кровью.

Люди, которые собрались на месте происшествия, вызвали карету скорой помощи. Медики пытались спасти раненого нападавшего, но, по предварительной информации, он умер.

Внимание! Видео не для слабонервных (18+):

Напомним, 1 мая в Одессе было совершено покушение на жизнь Стерненко. Тогда неизвестный стрелял в него. Нападавший выстрелил в область шеи активиста сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелям инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко. Она уточнила, что активист в результате выстрела получил рваную рану на шее, однако угрозы жизни нет.

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 канал
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