В Одесской области 4 октября ожидаются значительные осадки. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Смотрите также Одесситов предупредили: появился огромный список улиц, которые под наибольшей угрозой затопления

Что известно о предстоящей непогоде в Одессе и области?

По данным синоптиков, в течение следующих 1 – 2 часов в Одесской области ожидаются значительные дожди, которые продлятся до конца дня. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Городские власти призывают жителей и гостей города внимательно следить за погодными изменениями. При ухудшении условий рекомендуется ограничить передвижение по улицам.

Стоит быть осторожными под деревьями из-за возможных падений веток и кабелей, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач или над дождеприемниками.

Кроме того, предупреждают, что из-за шторма в Черном море мины могут срываться с якорей, дрейфовать вдоль побережья или неконтролируемо взрываться.

К чему привела недавняя непогода в Одессе?