Одессу снова накроет сильный дождь: когда начнется и сколько продлится
- 4 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди, которые продлятся до конца дня.
- Объявлен желтый уровень опасности.
В Одесской области 4 октября ожидаются значительные осадки. Объявлен I (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Смотрите также Одесситов предупредили: появился огромный список улиц, которые под наибольшей угрозой затопления
Что известно о предстоящей непогоде в Одессе и области?
По данным синоптиков, в течение следующих 1 – 2 часов в Одесской области ожидаются значительные дожди, которые продлятся до конца дня. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.
Городские власти призывают жителей и гостей города внимательно следить за погодными изменениями. При ухудшении условий рекомендуется ограничить передвижение по улицам.
Стоит быть осторожными под деревьями из-за возможных падений веток и кабелей, а также не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач или над дождеприемниками.
Кроме того, предупреждают, что из-за шторма в Черном море мины могут срываться с якорей, дрейфовать вдоль побережья или неконтролируемо взрываться.
К чему привела недавняя непогода в Одессе?
Вечером 30 сентября Одесса и область утопала в сильном ливневом дожде. В нескольких районах города дожди полностью затопили улицы и дома.
Стихия унесла жизни 10 человек, среди них – 8-летний ребенок. Работники ГСЧС эвакуировали 380 человек и 227 транспортных средств. Пострадали все районы города.
Эксперт по ЖКХ Валерий Матковский в комментарии 24 Канала отметил, что потоп вызван халатностью городских властей и слабой эффективностью канализационной системы. Инфраструктура перегружена бесконтрольной застройкой и отсутствием современных водоотводных сетей.