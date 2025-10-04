В Одеській області 4 жовтня очікуються значні опади. Оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Що відомо про майбутню негоду в Одесі та області?

За даними синоптиків, протягом наступних 1 – 2 годин в Одеській області очікуються значні дощі, які триватимуть до кінця дня. Через негоду оголошено І рівень небезпечності.

Міська влада закликає мешканців і гостей міста уважно стежити за погодними змінами. При погіршенні умов рекомендується обмежити пересування по вулицях.

Варто бути обережними під деревами через можливі падіння гілок і кабелів, а також не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач чи над дощоприймачами.

Крім того, попереджають, що через шторм у Чорному морі міни можуть зриватись з якорів, дрейфувати вздовж узбережжя або неконтрольовано вибухати.

До чого призвела нещодавня негода в Одесі?