Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Що відомо про майбутню негоду в Одесі та області?
За даними синоптиків, протягом наступних 1 – 2 годин в Одеській області очікуються значні дощі, які триватимуть до кінця дня. Через негоду оголошено І рівень небезпечності.
Міська влада закликає мешканців і гостей міста уважно стежити за погодними змінами. При погіршенні умов рекомендується обмежити пересування по вулицях.
Варто бути обережними під деревами через можливі падіння гілок і кабелів, а також не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач чи над дощоприймачами.
Крім того, попереджають, що через шторм у Чорному морі міни можуть зриватись з якорів, дрейфувати вздовж узбережжя або неконтрольовано вибухати.
До чого призвела нещодавня негода в Одесі?
Увечері 30 вересня Одеса та область потопала у сильній зливі. В кількох районах міста дощі повністю затопили вулиці та будинки.
Стихія забрала життя 10 людей, серед них – 8-річна дитина. Працівники ДСНС евакуювали 380 осіб та 227 транспортних засобів. Постраждали усі райони міста.
Експерт із ЖКГ Валерій Матковський у коментарі 24 Каналу зазначив, що потоп спричинений недбалістю міської влади та слабкою ефективністю каналізаційної системи. Інфраструктура перевантажена безконтрольною забудовою та відсутністю сучасних водовідвідних мереж.